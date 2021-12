Paesi Bassi: accordo raggiunto su nuovo governo di coalizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono trascorse più di 38 settimane dalle elezioni della Camera dei Rappresentanti, la Tweede Kamer, il che ha reso questo processo di formazione del governo il più lungo della storia olandese. "Il testo è ora concordato", ha detto un portavoce degli informatori. Sono in corso gli "aggiustamenti finali" al testo dell'accordo dei negoziatori, in modo che possa essere presentato già domani alle fazioni politiche, ha aggiunto. La riunione dei capigruppo proseguirà stasera per dirimere le ultime questioni. Le fazioni dei quattro partiti della coalizione voteranno quindi martedì sull'accordo. Successivamente, i leader di partito dovrebbero incontrarsi di nuovo per discutere possibili piccoli aggiustamenti all'accordo eventualmente emersi fra i gruppi. L'intenzione dei quattro leader del partito è presentare l'accordo di coalizione mercoledì pomeriggio, per il voto alla Camera. (Beb)