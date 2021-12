Colombia: indagine indipendente, polizia ha ucciso 11 persone in proteste a Bogotà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella notte tra il 9 e il 10 settembre 2020 si sono registrati 14 omicidi. La sindaca di Bogotà si è commossa commentando l’esito dell’indagine, che ha definito “dolorosa ma necessaria per ricomporre la nostra democrazia”. Lopez ha quindi chiesto "perdono per non avere potuto prevenire che si verificasse una simile tragedia". Il 9 settembre, l’avvocato Javier Ordonez, 46 anni, è morto in seguito alle torture subite e all’uso eccessivo della forza letale per mano della polizia nazionale a Bogotá. L’uomo era stato fermato dalla polizia per avere violato il coprifuoco sanitario legato al Covid. (Mec)