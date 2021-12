Roma: gelate in arrivo, ordinanza sindacale contro disagi e per tutela senza tetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le temperature stanno andando giù velocemente e la Capitale si prepara all'ondata di freddo e gelo, nonché ad eventuali nevicate. Con ordinanza del 10 dicembre scorso, e pubblicata oggi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha ordinato al direttore del dipartimento Politiche sociali di coordinare azioni e interventi rivolte alle fasce sociali più deboli "con particolare attenzione alle persone senza fissa dimora". Sono già due i morti tra i senza tetto a seguito dei primi freddi nella Capitale. Contestualmente il sindaco ha disposto che in caso di ghiaccio o neve la circolazione sia consentita soltanto ai veicoli provvisti di pneumatici invernali o che abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli per muoversi in sicurezza. I conducenti di taxi saranno autorizzati a protrarre i loro orari di lavoro anche oltre la normale pianificazione, per sopperire ad eventuali necessità di spostamento della cittadinanza in sicurezza. Tra le indicazioni ai residenti si ricorda che, come previsto dal regolamento di polizia urbana, in caso di nevicate vanno tenuti sgomberi i marciapiedi antistanti gli stabili dalle 8:00 alle 20:00 e si raccomanda di tenere aperti i rubinetti più vicini al contatore dell'acqua qualora le temperature precipitassero sotto lo zero, per evitare congelamenti e rottura delle tubature. (Rer)