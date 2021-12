Decreto Pnrr: Squeri (FI), grave errore multe a chi non accetta bancomat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il deputato e capogruppo di Forza Italia in commissione Attività produttive, Luca Squeri, "le multe a esercenti e professionisti in caso di mancata accettazione dei pagamenti con il bancomat sono un gravissimo errore. Dopo quasi due anni di enormi sofferenze per gli operatori economici, e proprio nel momento in cui molti di loro stanno finalmente riuscendo a ripartire - si legge in una nota -, è surreale penalizzarli ancora". Il parlamentare aggiunge: "Questo è il governo che ha introdotto un credito di imposta sui pagamenti ricevuti tramite moneta elettronica pari al 100 per cento delle commissioni bancarie. È in questa direzione che si deve proseguire, estendendo quella misura e prevedendo l'azzeramento delle commissioni stesse sui micropagamenti elettronici. Tornare indietro e introdurre misure punitive è inaccettabile". (Com)