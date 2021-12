San Siro: Sala, io aperto al dialogo su riqualifica stadio, contrario ad abbattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala si è detto aperto al dialogo con chiunque voglia attivarsi sul tema della riqualifica dello stadio San Siro. "Dico ai tanti che voglio salvaguardare lo stadio di venire da me con delle proposte e ne parliamo", ha affermato durante il suo intervento a "Mi+Pnrr. La formula per il futuro”, manifestazione organizzata da Direzione Nord e in svolgimento a Palazzo delle Stelline. Per Sala è necessario che l'Amministrazione pensi a quell'area della città, sottolineando come non sposi l'idea di dover abbattere lo stadio Meazza, "il punto è che qualcuno deve prenderlo in affitto perché io che ci faccio". Il dibattito è lungi dal vedere una fine. Il sindaco ha poi aggiunto come dopo la sua rielezione, lo scorso ottobre, le due squadre abbiano riferito di accettare i volumi accessori stabiliti nel Pgt, non avanzando ulteriori richieste "purché l'Amministrazione ci consenta di costruire il nuovo stadio", ha chiosato Sala. (Rem)