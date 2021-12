Trasporti: De Marchi (Pd), Lombardia aumenti i controlli sui treni pendolari per evitare altre violenze sulle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere milanese del Pd Diana De Marchi ha annunciato oggi in seduta del Consiglio Comunale di aver depositato un ordine del giorno, sottoscritto da tutta la maggioranza, a seguito dell’episodio di violenza dello scorso 3 dicembre che ha visto una ragazza ventiduenne stuprata, bloccata da due uomini, nella carrozza deserta nella quale viaggiava sul treno regionale all'altezza di Venegono Inferiore mentre rientrava a casa. Nella stessa serata, una sua coetanea è sfuggita a una violenza nella sala d'aspetto della stazione successiva, presumibilmente dagli stessi due stupratori. “Questa duplice violenza – ha dichiarato De Marchi - ha fatto emergere una situazione di paura diffusa sui treni regionali durante le ore meno frequentate. Riteniamo inaccettabile che le donne, ma non solo loro, debbano sentirsi costantemente in pericolo quando rientrare a casa dopo una giornata di lavoro o studio o altro, dovrebbe essere la normalità. Chiediamo quindi che Regione Lombardia si attivi immediatamente con più presidi, maggiore presenze di controlli e anche di telecamere sulle carrozze dei treni regionali perché le persone possano rientrare a casa senza sentirsi soggetti a rischio violenze, in particolare le donne”.(Rem)