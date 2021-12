Milano: Sala, d'accordo con Fontana su tempi per capire formula gestione unica case popolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla possibilità di una gestione unica delle case popolari, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha detto: "io ci terrei, perché non trovo giusto che chi vive in una casa Aler o in una casa nostra abbia un'opportunità diversa". Ne ha parlato durante il convegno organizzato da Direzione Nord al palazzo delle Stelline, sottolineando che, insieme al presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, "stiamo verificando se si può fare e in che modalità. Ovviamente qualche complessità c'è, bisognerà trovare una formula". Per questo, quindi, si parla di "alcuni mesi", perché come ha detto Sala, "non è la cosa più semplice del mondo". "Sia io che Fontana - ha aggiunto - concordiamo su qualche mese, ma non una vita". (Rem)