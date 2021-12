Italia-Vaticano: onorificenza Ordine Stella d'Italia a Monsignor Rino Fisichella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede informa che è stata conferita l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine della Stella d'Italia a S.E.R. Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione. E' quanto si legge in una nota. Il conferimento dell’onorificenza intende riconoscere l’assoluta rilevanza del profilo culturale e accademico di S.E.R. Monsignor Fisichella, uno dei più insigni teologi riconosciuti a livello internazionale. Ordinario di teologia fondamentale all’Università Gregoriana, già Rettore dell’Università Lateranense, è stato cappellano per molti anni della Camera dei Deputati e nel 2005 ha ricevuto la medaglia d’oro per la cultura dal presidente della Repubblica Ciampi. Prima nominato Vescovo ausiliare di Roma, successivamente presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, dopo il Giubileo Straordinario della Misericordia (2015-2016) è incaricato dell’organizzazione del Giubileo dell’Anno Santo del 2025. Tra le motivazioni del conferimento dell’onorificenza - continua la nota -, oltre al qualificatissimo profilo di S.E.R. Monsignor Fisichella, si annoverano il ruolo ricoperto nel turismo religioso, settore chiave per la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, e la sua riconosciuta e apprezzata presenza in diversi ambiti della vita culturale italiana. L’Onorificenza verrà conferita questa sera a Palazzo Borromeo in occasione di un dialogo tra S.E. Monsignor Rino Fisichella ed il professor Francesco Bonini, Rettore della Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA), sul tema “La cultura contemporanea tra problemi e prospettive”. (Civ)