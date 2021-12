Libano-Siria: presidente Aoun riceve inviato Onu Pedersen, focus su rimpatrio rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano Michel Aoun ha ricevuto a Beirut l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, per discutere del rimpatrio dei rifugiati siriani presenti in Libano. Lo riferisce il quotidiano libanese “L’Orient le Jour”. "La comunità internazionale deve assumersi le sue responsabilità facilitando il rimpatrio dei rifugiati siriani, poiché la maggior parte delle province siriane è ora sicura", ha affermato Aoun, sottolineando che i rifugiati possono ora tornare “nel loro Paese e nelle loro case”. Secondo quanto riferito dal presidente libanese, la presenza dei rifugiati siriani in Libano aggrava la situazione di un Paese che sta attraversando la peggiore crisi sociale, economica e politica della storia. Da parte sua, Pederersen ha detto che "le Nazioni Unite lavorano per trovare il mezzo appropriato per rimpatriare i rifugiati e porre questa questione in cima alle loro priorità durante le prossime discussioni a Ginevra, alle quali il Libano è stato invitato". L’inviato Onu ha poi incontrato il presidente del parlamento Nabih Berry, il premier Najib Miqati e il ministro degli Esteri Abdallah Bou Habib.(Lib)