Pnrr: Bolognini, giovani centrali per tessuto economico e sociale territori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi anni - ha proseguito Bolognini - non sono mancati interventi 'ad hoc', sia da parte del privato sia con misure regionali e nazionali. Regione Lombardia, ha messo in campo 13,25 milioni di euro per interventi di recupero della dispersione scolastica e formativa, nell'ambito del programma garanzia giovani. Grazie a percorsi formativi personalizzati, sulla base delle competenze e dei percorsi di studio, attività di tirocinio o brevi esperienze lavorative, i ragazzi possono conseguire un titolo di studio o una qualifica professionale". Venendo al tema dell'evento, ossia il piano nazionale di ripresa e resilienza, Bolognini ha fatto notare che "sebbene i giovani non abbiano una menzione specifica 'ad hoc' nel Pnrr, leggendolo è chiaro come il tema delle nuove generazioni sia ampiamente diffuso all'interno di tutti i punti del Piano. Alcuni dei punti salienti - secondo l'assessore - sono: il potenziamento dei centri per l'impiego e la creazione di poli territoriali per reclutamento, formazione, coworking e smartworking". "Penso che sia giusto rivolgere un appello al Governo - ha proseguito - affinché mantenga alta l'attenzione sui giovani e sulle politiche attive a loro dedicate, da realizzare o migliorare anche, ma non solo, con le risorse del Pnrr. Credo però che l'investimento da fare non debba essere esclusivamente di carattere economico". "Da assessore ai giovani - ha concluso Bolognini- penso che sia fondamentale affrontare il fenomeno legato ai Neet nell'ambito delle politiche messe in campo per favorire la crescita del tessuto sociale ed economico dei nostri territori, non solo lombardi, ma anche del resto d'Italia. Una crescita consapevole che non può prescindere da un investimento forte, deciso e concreto sulle nuove generazioni e sul loro benessere futuro. I territori con le loro peculiarità rappresentano una ricchezza immensa del nostro paese e, in particolar modo, della nostra regione. Regione sta investendo molto per rendere di nuovo attrattivi i territori, soprattutto a livello di possibilità lavorative non solo, ma soprattutto, per i giovani". (Com)