Covid: Moratti, variante Omicron rischiosa, ma faremo di tutto per restare in zona bianca

- La vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al welfare, Letizia Moratti, è ben cosciente del rischio rappresentato dalla variante Omicron anche se ancora contenuta nel nostro Paese. "Invito i nostri cittadini a effettuare la prima dose e a ricevere la seconda e la terza", ha aggiunto durante il suo intervento all'evento Mi+Pnr. La formula per il futuro', organizzato da Direzione Nord, in corso al Palazzo delle Stelline di Milano, sottolineando come Regione Lombardia abbia raggiunto il 93 per cento di adesioni alla campagna vaccinale. "il 90,5 per cento della popolazione vaccinabile ha completato il primo ciclo e per la terza dose siamo a 90.000 somministrazioni al giorno. Abbiamo dunque ampiamente superato il target assegnatoci dal commissario Figliuolo e stanno anche crescendo le persone che decidono di fare la prima dose". Guardando all'organizzazione del 'modello-Lombardia', e nello specifico alla terza dose, Letizia Moratti ha sottolineato che "per garantire il numero di hub necessari non stato è facile trovare un equilibrio che consentisse di non 'sguarnire' gli ospedali". "Credo che bilancio dell'attività svolta dalla Regione - ha concluso - sia positivo. Faremo di tutto per fare restare in zona bianca". (Com)