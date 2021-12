Covid: Galli, terza dose potrebbe funzionare in soggetti che non hanno risposto alle prime due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sembra che la variante Omicron sfugga al vaccino un po' più della Delta, rispetto alla possibilità di infettare. È tutto ancora da definire, ma come nel caso della Delta, è minore la possibilità di causare malattia grave nei vaccinati". Massimo Galli, già direttore di Malattie Infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ai microfoni di iNews24 ha spiegato che la terza dose potrebbe aumentare l'efficacia del vaccino sulla variante Omicron. “Ci sono prime notizie in questa direzione. La terza dose probabilmente induce una risposta nei soggetti che non avevano risposto alla prima e alla seconda. Il vero punto è che stiamo ragionando sull'intera popolazione, partendo giustamente dalle persone che hanno più possibilità di essere esposti all'infezione: i più anziani e gli immunodepressi, perché è possibile che molti di loro abbiano risposto in modo insufficiente alle prime due somministrazioni. C'è motivo di ritenere che su di loro la terza dose possa funzionare". In merito allo stato di emergenza l'infettivologo ha detto che “C'è e deve continuare ad esserci. Per quanto tempo ancora non si sa. Dipenderà dall'andamento del virus. Non è il momento per non prorogarlo, anche a causa della variante Omicron". (segue) (Com)