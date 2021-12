Covid: Galli, terza dose potrebbe funzionare in soggetti che non hanno risposto alle prime due (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli studi della nuova variante del virus Sars-CoV-2, Galli ha spiegato: "Quello che si sa da tempo è che presenta ben 32 mutazioni, di una una dozzina nella proteina Spike. Queste da un lato la rendono fortemente diversa dal virus originario di Wuhan, ma dall'altra non è inverosimile che le mutazioni possano anche essere una limitazione per il virus, rendendolo ‘inadeguato’ a svolgere i ‘compiti’ che svolge normalmente. È possibile che sia più diffusiva, ma potrebbe essere anche meno patogena. Tutto è ancora da vedere. Chiaramente in Gran Bretagna c'è già una vittima, ma è ovvio che sia così. Anche se la variante Omicron fosse più attenuata, infettando molte persone, purtroppo ne ucciderebbe sempre qualcuna. Omicron potrebbe darci dei problemi anche di una certa entità, nonostante le mutazioni che potrebbero renderlo meno efficiente. Ma sono tutte preliminarissime evidenze". L'infettivologo afferma di essere favorevole anche all'obbligo vaccinale: "Continuiamo ad avere questa incongruenza assoluta rappresentata dai no-Vax, che sono un grosso problema, anche in relazione all'ambito ospedaliero. Da quasi due anni il personale sanitario sta affrontando una situazione difficile. Battaglia, si espone e spesso viene svillaneggiato mentre sta curando i no-Vax ricoverati. Non è gradevole e non è giusto essere insultati. Comincio veramente a credere che l'imposizione dell'obbligo vaccinale per tutti darebbe la possibilità di chiarire molte cose". (Com)