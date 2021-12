Fine vita: Crippa (M5s), testo a Camera, passo in avanti per Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La discussione avviata oggi alla Camera sul tema del fine vita rappresenta "un passo in avanti del nostro Paese sul tema dei diritti. Questa legge, frutto di una approfondita mediazione, se approvata, consentirà a cittadini che vivono drammi indicibili, di porre fine alle proprie sofferenze. Una legge di civiltà, fortemente voluta dal Movimento cinque stelle, giunta in Aula grazie al lavoro di tutte le forze politiche, dei relatori e dei presidenti di commissione". Lo dichiara in una nota Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera. "Adesso - aggiunge - bisogna mettere da parte ogni pregiudizio ideologico, considerato anche il fatto che la stessa Corte costituzionale, nel 2019, ha segnalato un vuoto normativo sul tema. E proprio questo è il compito che spetta a noi legislatori: raccogliere le istanze dei cittadini, anche e soprattutto sul tema dei diritti, compreso il diritto all'autodeterminazione, e approvare leggi che disciplinino meccanismi e regole, per un Paese più civile", conclude Crippa.