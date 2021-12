Omicidio Cerciello: diffuse foto di Natale Hjorth bendato, carabiniere a processo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il carabiniere Silvio Pellegrini è stato rinviato a giudizio per aver diffuso su un gruppo social la foto di Gabriel Natale Hjorth ammanettato e bendato dentro la caserma di via Inselci a Roma. Natale è il giovane turista americano condannato all'ergastolo, insieme al connazionale Finnegan Lee Elder, per l'omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. Il 26 luglio 2019, alcune ore dopo la morte del militare avvenuta a causa delle coltellate inferte da Elder, i due vennero fermati e arrestati, portati in caserma e interrogati. Durante questa fase, secondo la ricostruzioni degli inquirenti, Pellegrini ha diffuso la foto dell'americano rendendosi responsabile, secondo la procura e il Gup Valerio Savio che oggi lo ha rinviato a giudizio, del reato di abuso d'ufficio e rivelazioni di segreto d'ufficio. Il processo comincerà il 6 aprile davanti la seconda sezione del tribunale collegiale di Roma e avrà come parte civile il giovane americano. Natale sarà difeso dall'avvocato Francesco Petrelli. (Rer)