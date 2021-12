Germania: Procura federale acquisisce inchiesta su presunto attentatore jihadista (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il padre dell’arrestato è un islamista noto da tempo alle autorità di Amburgo. L’uomo era corresponsabile della moschea Al Quds della città, dove, intorno al terrorista Mohammed Atta, si sono incontrati alcuni membri della cellula di Al Qaeda che compì gli attentati dell’11 settembre 2001 a New Yorl e Washington. Il 20enne è accusato di aver preparato un attentato e di aver violato la legge sulle armi da guerra. Se condannato, il detenuto potrebbe subire una pena di fino a dieci anni di reclusione. Il giovane è stato descritto da alcuni testimoni come un solitario introverso, che si recava regolarmente in moschea e non parlava con le donne. (Geb)