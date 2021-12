Campidoglio: prima seduta commissione Pari opportunità "virtualmente" alla Casa delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta oggi la prima seduta della commissione Pari opportunità del Campidoglio, presieduta dalla consigliera di Sinistra civica ecologista, Michela Cicculli. La seduta avrebbe dovuto svolgersi in presenza alla Casa internazionale delle donne di Trastevere, tuttavia in seguito all'accertamento di due casi Covid in Campidoglio la riunione si è svolta a distanza seppur con un collegamento virtuale con la Casa delle donne e con la presidente Maura Cossutta. (Rer)