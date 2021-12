Campidoglio: Mattia (Pd), bene prima seduta Pari opportunità con Casa delle donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione capitolina Pari opportunità, appena costituita, "non poteva che iniziare dalla Casa internazionale delle donne" il "nuovo cammino sulle strategie condivise di contrasto alla violenza di genere che è in primis locale e poi inter istituzionale". Lo dichiara in una nota la presidente Pd della commissione Pari opportunità della Regione Lazio, Eleonora Mattia. "La scelta della presidente Michela Cicculli di convocare, sebbene la seduta si sia dovuta svolgere poi da remoto, la riunione presso il luogo simbolo del femminismo romano è una scelta forte e chiara: le istituzioni ci sono. C'è una nuova amministrazione capitolina che riparte da qui in tema di pari opportunità. E poi c'è la Regione Lazio che, oggi più che mai, con questa rinnovata sinergia con la Capitale che potrà fare la differenza nelle politiche messe in campo", conclude Mattia. (Com)