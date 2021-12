Spagna-Italia: Starace (Enel) e Entrecanales (Acciona) ricevono il Premio Tiepolo 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francesco Starace è stato premiato quale "promotore del consolidamento internazionale di Enel e del suo fermo impegno nelle energie rinnovabili". Starace (Roma, 1955) è dal 2014 amministratore delegato e direttore generale del Gruppo Enel, la più grande utility integrata d'Europa. Enel opera in più di 30 paesi nel mondo, con una capacità installata di oltre 50 Gw di rinnovabili, 75 milioni di utenti finali connessi alle sue reti, essendo l'azienda con la più grande base di clienti retail, circa 70 milioni, con 245 mila punti di ricarica per veicoli elettrici e leader mondiale in demand response, con una capacità di circa 8 Gw. Starace, che non ha potuto essere presente alla cerimonia, è stato rappresentato dall'amministratore delegato di Endesa, José Bogas, che ha avuto l'incarico di ritirare il premio in sua vece e ha letto alcune parole di ringraziamento da parte del premiato: “È un onore ricevere questo premio, che sottolinea l'integrazione e lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Spagna. Due Paesi che sono partner strategici in diversi ambiti, uno dei quali è la transizione ecologica. Il Gruppo Enel opera da tempo in entrambi i Paesi in modo integrato e con obiettivi e progetti comuni, promuovendo la decarbonizzazione attraverso le energie rinnovabili, l'uso efficiente dell'energia attraverso l'elettrificazione e reti elettriche moderne e resilienti. Gli investimenti previsti per i prossimi anni nei due Paesi rappresentano circa la metà del piano di investimenti del Gruppo Enel, e comprendono importanti progetti nell'ambito del Piano di Ripresa Europeo, che consentirà a entrambi di promuovere un'economia più moderna, competitiva e sostenibile, aiutando al contempo la crescita industriale e l'occupazione". Da quando Francesco Starace ha assunto la gestione di Enel nel 2014, la società ha incrementato la propria crescita e gli investimenti in Spagna attraverso Endesa. Endesa impiega attualmente circa 9.600 persone, essendo il primo operatore di rete con 12,4 milioni di clienti in Spagna, il secondo operatore in termini di generazione, con 56,1 TWh di produzione e l’impresa con maggiore base clienti per la commercializzazione. (segue) (Com)