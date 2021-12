Spagna-Italia: Starace (Enel) e Entrecanales (Acciona) ricevono il Premio Tiepolo 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- José Manuel Entrecanales è stato premiato in quanto "artefice del processo di internazionalizzazione di Acciona e del suo sviluppo in Italia". José Manuel Entrecanales Domecq (Madrid, 1963) è, dal 2004, presidente esecutivo di Acciona, gruppo di aziende leader nelle energie rinnovabili e nelle soluzioni infrastrutturali sostenibili. È anche presidente di Acciona Energía, la divisione energetica del gruppo, quotata alla Borsa di Madrid dal luglio 2021, essendo il più grande operatore energetico mondiale con attività esclusiva nelle energie rinnovabili. Sotto la sua presidenza, Acciona si è affermata come azienda globale di infrastrutture, energia e servizi idrici, con presenza in più di 60 Paesi e con oltre 40.000 dipendenti. “Ho l'onore di presiedere un'azienda focalizzata, da quasi un secolo, su infrastrutture e servizi orientati allo sviluppo economico, all'equilibrio ambientale e al progresso sociale delle comunità per cui lavoriamo” ha affermato Entrecanales dopo aver ricevuto il premio. In Italia l'azienda, presente dal 2000, ha sedi a Milano e Roma e oltre 550 dipendenti. Attraverso la sua divisione Infrastrutture, fornisce servizi idrici a oltre 2,5 milioni di persone nel paese. In questi anni, l'azienda ha sviluppato circa 40 progetti in diverse regioni italiane, soprattutto nell’ambito delle infrastrutture e dei servizi idrici. Inoltre, Acciona Energía gestisce un totale di sei parchi eolici nel Paese, con una capacità installata combinata di 156 Mw e di recente è entrata nel settore della mobilità elettrica condivisa, dove gestisce già 1.700 moto a Roma e 400 a Milano. “Questo premio non fa che riaffermare i nostri obiettivi e impegni nei confronti della società per la quale lavoriamo, in particolare quella italiana e spagnola”, ha sottolineato Enrecanales durante il suo intervento. (Com)