Ucraina: Borrell, Ue sostiene sua integrità ma priorità ora è prevenire azione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea è unita e sostiene l'integrità e la sovranità dell'Ucraina, ma prima di organizzare una risposta militare di Kiev l'obiettivo è dissuadere e prevenire ogni peggioramento della crisi. Lo ha detto in conferenza stampa l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue. "Capisco perfettamente la situazione in cui si trova il popolo ucraino. In queste situazioni si deve sperare nel meglio ma prepararsi al peggio ed è quello che stiamo facendo", ha detto Borrell. "Per augurarci il meglio, adesso siamo in un atteggiamento di dissuasione per cercare di evitare la crisi e ogni azione militare, che quando inizia poi è molto difficile da fermare", ha spiegato l'Alto rappresentante. "Piuttosto che organizzare una reazione militare dall'Ucraina, pensiamo che la cosa più importante da fare sia prevenire e dissuadere", ha proseguito Borrell. Ci si prepara al peggio, ma ci si augura il meglio", ha evidenziato. Borrell ha ricordato che "l'Ue è unita e sostiene la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina" e in Consiglio "i ministri sono stati molto chiari sul fatto che ogni aggressione all'Ucraina sarà accompagnata da conseguenze politiche e avrà un costo elevato per la Russia". Su questo, "ci stiamo coordinando con i nostri partner transatlantici" e "la tematica sarà discussa anche dal Consiglio europeo" di giovedì. (Beb)