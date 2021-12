Mediterraneo: Di Maio, sicurezza e controllo dei flussi migratori tra le nostre priorità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Molti i temi su cui il nostro lavoro va avanti, come l'impegno nel Mediterraneo: la sicurezza e il controllo dei flussi migratori continuano a essere tra le nostre priorità, anche perché legati a un'altra questione centrale, cioè la lotta al terrorismo. Lo ha dichiarato il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Dopo la due giorni del G7 a Liverpool, oggi a Bruxelles con i miei omologhi per il Consiglio Affari Esteri dell’Ue”, ha proseguito. “A margine dei lavori del CAE ho incontrato il collega del Qatar Al Thani, con il quale ci siamo confrontati su Afghanistan e Libia, dossier che riguardano da vicino sia l’Italia che l’Europa. Tenere vivo il dialogo con un partner come il Qatar è cruciale, così come continuare a tenere alta l'attenzione su questi temi. Ed è quello che stiamo facendo come Italia”, ha affermato di Maio, evidenziando il lavoro continuo presso le sedi internazionali per trovare “risposte efficaci”. “Non ci fermiamo”, ha concluso.(Res)