Energia: Fratoianni, insufficiente azione governo su caro bollette

- "È sempre più evidente che l'azione del governo per intervenire sul caro-bollette è del tutto insufficiente". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "E la girandola di dichiarazioni dei partiti di maggioranza gira a vuoto attorno ad una questione che rimane un tabù: i profitti delle aziende del settore. Insistere a non voler toccare gli altissimi profitti di queste aziende - conclude Fratoianni - significa semplicemente confermare una stangata sui ceti medi e popolari. Punto".(Com)