Imprese: Banca popolare di Bari, si dimette l’amministratore delegato Giampiero Bergami

- Mediocredito centrale e Banca popolare di Bari (Bpb) rendono noto che, in data odierna, Giampiero Bergami ha formalizzato le sue dimissioni da amministratore delegato di Bpb, con effetto a decorrere dalla riunione consiliare che sarà convocata a breve per deliberare la sua sostituzione. Stando al relativo comunicato stampa, Mediocredito centrale e Banca popolare di Bari, nel ringraziare Giampiero Bergami per il lavoro profuso in una fase complessa, caratterizzata dalla necessità di focalizzazione strategica e di riposizionamento della banca con l’obiettivo del suo rilancio, augurano il miglior successo per le attese nuove sfide professionali. (Com)