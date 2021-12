Usa-Italia: ambasciatrice Zappia lancia la campagna di promozione del Made in Italy "beIT"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' approdata negli Stati Uniti la campagna di nation branding e di promozione del Made in Italy "beIT", avviata in tutto il mondo dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. A lanciarla da New York, l'ambasciatrice d'Italia negli Stati Uniti Mariangela Zappia con un video girato a bordo di uno degli oltre 5 mila iconici taxi gialli sui quali sta scorrendo in questi giorni lo spot ufficiale "Italy is simply extraordinary: beIT". Lo stesso video viene proiettato sullo schermo del Nasdaq a Times Square. La campagna "beIT", attiva contemporaneamente in 26 Paesi, assume un ruolo chiave negli Stati Uniti, paese con il quale l'Italia ha celebrato nel 2021 i 160 anni di relazioni diplomatiche e un mercato che genera oltre il 50 per cento del surplus netto dell'export italiano. (segue) (Nys)