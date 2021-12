Usa-Italia: ambasciatrice Zappia lancia la campagna di promozione del Made in Italy "beIT" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia ha dato il meglio di sé, sfruttando la crisi pandemica per rafforzare la propria competitività", ha commentato l'ambasciatrice Zappia sottolineando come Italia e Stati Uniti siano "tra le grandi economie che stanno crescendo in modo più forte e resiliente". A rilanciare la competitività e l'attrattività dell'Italia il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con 200 miliardi di investimenti su transizione energetica e digitalizzazione, riforme strutturali in settori chiave come la giustizia e la pubblica amministrazione e missioni trasversali quali quella che mette le donne al centro della ripresa. Contribuiscono al rilancio il Patto per l'Export, che ha individuato la campagna di nation branding "beIT" tra le priorità di azione. (segue) (Nys)