Usa-Italia: ambasciatrice Zappia lancia la campagna di promozione del Made in Italy "beIT" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2021, l'export dell'Italia ha raggiunto il record assoluto di 377 miliardi di euro, grazie anche alla crescita del 22 per cento nell'interscambio tra Italia e Stati Uniti. "Dobbiamo far conoscere il più possibile ai nostri amici americani questa Italia che, rinnovandosi, si conferma come un modello di tradizione e innovazione". Proprio questo è l'obiettivo di "beIT" che, attraverso i sei pilastri su cui si concentrano le attività – passione, creatività, diversità, innovazione, stile, patrimonio – punta a mostrare il dinamismo del nostro Paese in tutti i settori, dalla cultura al design, dalla medicina all'Hi Tech. Oltre a New York, la campagna ha una presenza fisica anche a Los Angeles – con 6 mega schermi sparsi per la città. E' una campagna "pure digital" realizzata attraverso social media, influencer e creator e attività dedicate a diversi segmenti di pubblico. (Nys)