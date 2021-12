Recovery: Pella (FI) su Pnrr, bene emendamento per azioni piccoli Comuni a rischio dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto soddisfatti dell'accoglimento dell'emendamento a prima firma Bagnasco, sostenuto fortemente da me e da tutti i membri della commissiona Bilancio di Forza Italia, la vicepresidente Prestigiacomo e i colleghi D'Attis, Canizzaro, Mandelli e Russo". Lo afferma in una nota il capogruppo alla commissione Bilancio per Forza Italia, Roberto Pella. L’emendamento "prevede che, nell'ambito del Piano degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, adottato dal Mite d'intesa con le Regioni, si tenga conto dei territori dei Comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico individuate dalla legge 158/2017, la cosiddetta legge sui piccoli Comuni", prosegue. (segue) (Rin)