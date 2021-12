Recovery: Pella (FI) su Pnrr, bene emendamento per azioni piccoli Comuni a rischio dissesto idrogeologico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il presente emendamento "andremo in particolar modo a rafforzare, all'atto di riparto del 20 per cento dei fondi spettanti alle Regioni e della relativa gestione delle risorse idriche, l’incidenza delle azioni previste dal Pnrr in un’ottica di migliore mitigazione del rischio tramite interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani, nonché di finanziamento di opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua nelle aree interessate da fenomeni di esondazione e alluvione", spiega Pella. "Un risultato importante, che va nell'auspicata direzione di dare vita, finalmente, a territori più coesi, specie nelle aree più fragili, come quelle soggette a dissesto idrogeologico", conclude. (Rin)