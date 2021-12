Quirinale: Sala, Mattarella bis tenue speranza, non voglio "tirare la giacca" a Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, rispondendo alla domanda su chi vorrebbe presidente della Repubblica, ha affermato che "passano i giorni e la speranza di convincere Mattarella a continuare diventa tenue". Lo ha detto oggi durante il suo intervento a "Mi+Pnr. La formula per il futuro”, manifestazione organizzata da Direzione Nord, che si sta svolgendo a Palazzo delle Stelline. "Poi sono tutti a tirare la giacca a Draghi - ha aggiunto il sindaco - cosa che io non voglio fare". Sarebbe meglio riflettere su chi debba essere il presidente, ha spiegato, "deve essere qualcuno che conosce la politica, che incarni la Costituzione e sia un esempio di etica e per il Paese". "Vedremo cosa succederà a metà gennaio", ha concluso Sala.(Rem)