Egitto-Cipro: ministro Esteri Shoukry in visita a Nicosia, focus su rapporti bilaterali

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto Sameh Shoukry si è recato nella capitale cipriota Nicosia su invito dell’omologo Nikos Christodoulides per alcuni colloqui in merito al rafforzamento delle relazioni bilaterali. Lo ha riferito il portavoce del ministero degli Esteri egiziano Ahmed Hafez su Twitter. La visita si inserisce nel quadro del rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi in seguito al vertice dell’Alto comitato per la cooperazione egiziano-cipriota in merito a questioni regionali e internazionali di interesse comune.(Cae)