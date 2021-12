Milano: Cecchetti (Lega), Sala ascolti chi gli consiglia politiche di sicurezza più incisive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala deve ascoltare chi gli suggerisce politiche più incisive, così da evitare pericolosi testacoda e sonori dietrofront. Così dichiara in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo Lega per Salvini Premier alla Camera dei Deputati e coordinatore lombardo, a commento della notizia che l'amministrazione comunale di Milano ha deciso di installare 52 telecamere per potenziare la rete di sorveglianza e sicurezza. "Quello della sicurezza – aggiunge Cecchetti – è un tema che il centrosinistra non ha mai voluto prendere in considerazione in maniera seria e radicale. Milano non è sicura. Lo dicono i quartieri delle periferie e i cittadini, lo conferma lo stesso Sala con atti che si rimangiano quella sicurezza del "non è vero niente" che ha sempre contraddistinto l'azione amministrativa di Palazzo Marino".(Com)