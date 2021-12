Decreto Fiscale: prima chiama domani dalle 18:05 su fiducia in Aula Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgeranno domani, dalle 16:20, le dichiarazioni di voto nell'Aula della Camera sulla questione di fiducia posta dal governo sul decreto legge recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. La prima chiama per appello nominale si terrà dalle 18:05. Il termine per la presentazione degli ordini del giorno al provvedimento è fissata per le 11 di domani. L'esame del provvedimento proseguirà nella giornata di mercoledì, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, sul Consiglio europeo del 16 dicembre. (segue) (Rin)