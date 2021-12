Decreto Fiscale: prima chiama domani dalle 18:05 su fiducia in Aula Camera (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tempistica sulla votazione della questione di fiducia sul decreto Fiscale è stata decisa dall'odierna conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Probabile che domani ce ne sia un'altra, di conferenza dei presidenti di gruppo, per fissare il calendario d'Aula sul decreto legge recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (Rin)