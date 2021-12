Expo 2020: Bianchi, investire su scuola significa investire su sistema Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Investire sulla scuola vuol dire investire sul sistema Paese. La politica del governo è chiarissima: il Pnrr, che destina all'Istruzione 17,59 miliardi di euro, non è soltanto un mezzo potentissimo per uscire dalla crisi generata dalla pandemia, ma un motore per accelerare gli interventi di consolidamento del sistema di Istruzione". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi - si legge in una nota del dicastero - nel corso della visita istituzionale a Expo 2020 Dubai, in occasione della settimana internazionale dedicata all'istruzione. "Stiamo preparando percorsi di formazione di qualità per bambini e ragazzi, ovvero le persone che dovranno affrontare nei prossimi anni anche scenari di grande incertezza, come abbiamo sperimentato in questo periodo", ha aggiunto il ministro. Nella giornata di domenica - prosegue la nota - il ministro Bianchi è intervenuto all'incontro dal titolo "Scuola e Italia Domani", un forum di presentazione delle azioni del Pnrr dedicate al settore dell'istruzione, al quale hanno preso parte giovani, docenti e personale scolastico. Le idee dei più giovani, la loro visione di una nuova scuola per un nuovo mondo, le proposte per il futuro sono stati, invece, i temi al centro della giornata di oggi. Il ministro Bianchi ha incontrato infatti le studentesse che hanno partecipato al laboratorio "Womest", organizzato dal ministero dell'Istruzione per favorire l'apprendimento delle discipline Stem e il superamento del gender gap. Trenta ragazze, divise in cinque squadre, sono state chiamate a ideare, costruire e raccontare la loro scuola del futuro, immaginando la data del 2050 come traguardo aggregante e simbolico: nuove discipline, pratiche, metodi di apprendimento e insegnamento, strutture e spazi, modalità di utilizzo delle tecnologie. Dieci di loro provenivano da cinque istituzioni scolastiche nazionali: l'Ipsseoa "B. Buontalenti" di Firenze, il Convitto Nazionale "P. Colletta" di Avellino, il Liceo "Pitagora" di Rende (Cosenza), il Liceo artistico "Nervi-Severini" di Ravenna, l'Iss "Martino Filetico" di Ferentino (Frosinone). (segue) (Com)