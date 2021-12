Expo 2020: Bianchi, investire su scuola significa investire su sistema Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro - si legge ancora nella nota - ha infine preso parte all'evento conclusivo del Premio scuola digitale, promosso dal ministero per potenziare il protagonismo delle scuole e degli studenti del nostro Paese nell'ambito della innovazione didattica e digitale. All'edizione 2021 hanno partecipato 1.647 scuole. A Dubai sono arrivate nove finaliste (tre per ciascuna categoria: una riservata alle scuole del primo ciclo, una alle scuole del secondo ciclo, una ai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti). Nel corso dell'iniziativa sono state premiate le tre istituzioni scolastiche vincitrici: l’Istituto Comprensivo "De Amicis - Milizia" di Oria (Br), l’Iiss "Liceti" di Rapallo (Ge), e il Cpia di Lecce. "In questi giorni a Dubai abbiamo avuto conferma di quanto sia importante l'innovazione didattica e digitale, abbiamo toccato con mano l'impegno delle comunità scolastiche e il protagonismo degli studenti. Dobbiamo potenziarli e dare strumenti per costruire insieme la nuova scuola”, ha detto il ministro. “La scuola del futuro è questa. Insieme, ragazze e ragazzi, avete percorso il cammino che può essere seguito da altri", ha concluso. Il ministero dell'Istruzione - conclude la nota - è presente con diverse progettualità, già da ottobre 2021, all'Esposizione Universale, che si terrà fino al 31 marzo 2022 con l'obiettivo di promuovere un confronto a livello globale sui temi delle opportunità, della mobilità e della sostenibilità. (Com)