Russia: Sassoli, nostre relazioni a punto più basso e crisi a confine est non fa ben sperare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni dell'Unione europea con la Russia sono al punto più basso oggi e l'attuale crisi al confine orientale non fa ben sperare. Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in plenaria aprendo il dibattito sulla fine dell'Unione sovietica. "Dobbiamo tornare indietro di 30 anni. Il crollo dell'Unione sovietica è stato un processo piuttosto che un evento eppure era inimmaginabile per molti. Si è concluso il lungo periodo della guerra fredda e molti degli Stati membri dell0Unione sovietica sono oggi membri dell'Ue", ha detto Sassoli. "Il passaggio alla democrazia richiede anni, così come la creazione di nuove istituzioni, di nuove procedure, il cambiamento di abitudini e mentalità. Le nostre relazioni con la Russia sono, tuttavia, al punto più basso oggi delle relazioni tra Ue e Federazione Russa e l'attuale crisi al nostro confine orientale non fa ben sperare", ha aggiunto il presidente. "Credo sia nostro dovere non rinunciare ai valori europei e sostenere il popolo russo nel suo desiderio di trasformare il proprio Paese", ha evidenziato Sassoli. "E' molto difficile costruire la democrazia, ma è anche facile perderla se non ce ne prendiamo cura", ha sottolineato il presidente. "E la natura della democrazia si fonda essenzialmente sulla fiducia dei cittadini nelle proprie istituzioni. Questa fiducia deve essere rinnovata ogni giorno, fatta crescere come un capitale e curata come il miglior investimento", ha concluso Sassoli. (Beb)