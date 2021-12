Spagna: Covid, governo donerà 20 milioni di dosi a vari Paesi africani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna donerà più di 20 milioni di vaccini all'Africa attraverso l'iniziativa Covax "in un chiaro gesto di impegno verso il continente africano, così come nella lotta contro il Covid-19 e le nuove varianti". Lo ha reso noto il governo di Madrid in un comunicato. Entro questa settimana, più di 10 milioni di vaccini saranno stati consegnati ai Paesi del continente africano, e almeno altri 10 milioni nelle prossime settimane con destinazioni ancora da confermare. La Costa d'Avorio è stato il primo paese africano a ricevere la prima consegna spagnola attraverso Covax il 4 novembre, e si prevede che domani riceva un secondo lotto di più di 1.250.000 vaccini Johnson & Johnson. L'Angola, invece, ha ricevuto 3.417.600 vaccini Moderna e Johnson&Johnson negli ultimi giorni. Altri beneficiari sono la Mauritania, l'Egitto con più di 4 milioni e la Repubblica del Congo. "Queste cifre sono una chiara dimostrazione della solidarietà internazionale della Spagna con i suoi partner e ci rendono uno dei paesi più impegnati dell'Unione Europea nella promozione di un equo accesso ai vaccini", ha evidenziato l'esecutivo spagnolo.(Spm)