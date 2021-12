Lazio: Corrotti (Lega), sinistra aumenta tasse invece di ridurle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Purtroppo quest'anno sotto l'albero di Natale i cittadini del Lazio troveranno un regalo davvero difficile da digerire. Infatti nella legge di bilancio 2022 è previsto che le esenzioni per chi aveva un reddito fino a 35mila euro ed era esentato dal pagamento dell'aliquota aggiuntiva Irpef, dell'Irap e della Tassa automobilistica siano congelate per almeno quattro mesi, termine entro il quale il consiglio regionale dovrà decidere cosa fare del fondo di 130 milioni stanziato dalla giunta, invece dei 344 milioni del 2021, in attesa che la Corte dei conti decida sulla impugnativa alla parifica presentata dalla regione e che il Governo definisca il Fondo di coesione". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere regionale della Lega in Regione Lazio e vicepresidente commissione bilancio. "In pratica, il fondo taglia tasse è stato ridotto di due terzi e le esenzioni sono state congelate. E a confermarlo è la reprimenda durissima fatta dai sindacati oggi in commissione bilancio nei confronti della giunta regionale. Insomma, Zingaretti va in giro a vantarsi di aver ridotto le tasse ma in realtà le ha semplicemente aumentate. Viene quasi da pensare che il capitano e la sua ciurma stiano abbandonando la nave prima che affondi". (Com)