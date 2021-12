Piemonte: approvate le variazioni del bilancio di previsione 2021-2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli interventi previsti - si legge nella nota della Regione - l’incremento di 15 milioni di euro richiesto nel 2022 e 2023 per il rinnovo del contratto del servizio ferroviario con Trenitalia e del fondo per il finanziamento degli accordi di programma finanziato con il rientro di fondi chiusi da Finpiemonte. Il finanziamento di 2 milioni di euro per l’Eurovision, che si terrà a Torino a maggio 2022. Inoltre, sono stati messi nella variazione fondi per un milione di euro a favore di realtà associative piemontesi, poco più di un milione a favore della protezione civile e 3 milioni e 880 mila euro a favore delle amministrazioni provinciali con trasferimenti di fondi per servizi dedicati alla polizia provinciale, a personale impiegato nei servizi ambientali e al fondo per l’esercizio delle funzioni conferite. Altri 4,7 milioni di euro sono andati per contributi per l’attuazione del terzo atto integrativo all’Apq difesa del suolo e7 milioni di euro sono andati al ripristino del cofinanziamento regionale al Fondo Nazionale Trasporti (Tpl). (segue) (Rpi)