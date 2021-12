Colombia: militare morto in esplosione mina a sud di Bogotà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sergente dell’esercito colombiano è morto e un altro è stato ferito nell’esplosione di una mina nel sud del dipartimento di Meta, a sud di Bogotà. I militari, riferisce l’emittente “Rcn”, stavano svolgendo un’operazione di pattugliamento in una zona rurale del municipio di Puerto Rico. Nella regione operano diversi gruppi armati illegali, come la dissidenza delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc). Domenica un agente è stato ucciso e un altro è rimasto ferito in una località a ovest di Cali, nel dipartimento di Valle del Cauca, nell’sud-ovest della Colombia. Secondo quanto riferisce il quotidiano “El Tiempo” gli agenti si stavano preparando per perquisire due uomini che si muovevano a bordo di una moto, quando uno di loro è fuggito aprendo il fuoco. (segue) (Mec)