- In relazione alla disponibilità espressa dalla viceministra allo Sviluppo economico, Alessandra Todde, Confindustria conferma la sua “piena disponibilità a un confronto, in tempi rapidi, su tutti i temi che riguardino l’attrattività degli investimenti in Italia e i temi complessi delle crisi e delle filiere industriali con particolare riferimento all'automotive". Lo scrive Confindustria in una nota. (Com)