Roma: Confcommercio, con Ztl cao del fatturato del 30 per cento

- "Come era facilmente prevedibile questo primo weekend con la nuova disciplina della Ztl imposta dall'amministrazione si è concretizzato in un grave danno economico per tutto il comparto del commercio del centro di Roma". Lo si legge in una nota di Confcommercio Roma. "I nostri dati - prosegue la nota - dicono infatti che il calo del fatturato rispetto al precedente weekend in cui la Ztl era aperta si aggira tra il 25 e 30 per cento. Ormai i romani stanno sempre di più perdendo l'abitudine e il piacere di andare a fare acquisti nel centro di Roma, anche perché provvedimenti come quello della Ztl non sono stati accompagnati da un adeguato piano di rafforzamento dei mezzi pubblici e tantomeno dalla creazione di aree di parcheggio in prossimità della Zona a traffico limitato". (Com)