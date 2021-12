Imprese: Latini (Sace), siamo attore fondamentale nella stabilizzazione del sistema Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio della pandemia Sace ha mobilitato 74 miliardi di euro, 42 dei quali solo per l'export, in una dinamica che lo rende un attore fondamentale per la stabilizzazione del nostro sistema Paese. Lo ha detto Pierfrancesco Latini, amministratore delegato di Sace, intervenuto oggi nell'ambito della decima Cabina di regia per l'internazionalizzazione organizzata dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. "L'export si è confermato in questa fase quale motore fondamentale del Paese, trainato dal Made in Italy, ed in questo ambito Sace ha contribuito al potenziamento della nostra rete domestica", ha detto Latini, sottolineando che gli obiettivi di digitalizzazione dei prodotti assicurativi e finanziari offerti dal gruppo e l'impegno nella formazione delle Pmi sono in linea con le strategie del governo e vanno a supporto dell'export. (Res)