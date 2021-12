Comuni: Decaro, con Pnrr aumento 75 per cento spesa in opere pubbliche fino a 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comparto dei Comuni nel 2019 "rappresentava il 25 per cento dell’intera spesa per la realizzazione di opere pubbliche nel Paese. Una spesa che continuiamo a fare e che aumenteremo fino al 75 per cento, utilizzando i 40 miliardi di euro aggiuntivi sul Pnrr, fino al 2026". Lo ha detto il presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, intervenendo alla X conferenza annuale di Ifel "I comuni per lo sviluppo. La finanza locale dalla crisi alla sfida del Pnrr" che si svolgerà fino a 15 dicembre in modalità web. In tale ottica - si legge nella nota Anci -, per i Comuni "è oggi prioritario il tema della capacità dell’amministrazione di spendere le risorse aggiuntive, quelle previste dall’attuazione del Pnrr, rispetto alle attività ordinarie e al lavoro quotidiano già svolto dagli enti locali", ha proseguito Decaro. "La disponibilità di risorse umane è fondamentale per la realizzazione di queste opere pubbliche" e "per aiutare gli enti locali alla partecipazione ai bandi è prevista una task force di 1500 nuovi esperti". Decaro ha spiegato come il rischio che si corre riguardi però la spesa corrente. "Quando queste opere pubbliche saranno state realizzate potremmo rischiare di non riuscire ad amministrarle, a gestirne la manutenzione e a garantire i servizi erogati, tutte voci che ricadono nella spesa corrente", ha sottolineato. "Chiariremo presto nell’interlocuzione con il governo che cosa sarà necessario affinché le opere progettate ora possano davvero contribuire concretamente a fare dell’Italia un Paese migliore", ha concluso. (Com)