- Le prenotazioni di vaccini in Lombardia per under 12 nel primo giorno sono oltre 30 mila. Lo ha dichiarato l’assessore al welfare e vicepresidente di regione Letizia Moratti a margine dell’incontro odierno con i ministri Vittorio Colao e Roberto Cingolani per parlare dei dettagli del Pnrr al Piccolo Teatro di Milano. (Video: Agenzia Nova)