Cina-Francia: ottavo Dialogo economico-finanziario promuove la cooperazione bilaterale

- La Cina lavorerà con la Francia per incrementare l'intesa in materia di affari internazionali, esplorando al contempo nuove aree di cooperazione. Lo ha detto il vice primo ministro cinese, Hu Chunhua, nel corso dell'ottavo Dialogo economico-finanziario, cui ha preso parte anche il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire. "Guidata dai (rispettivi) capi di Stato, la cooperazione sino-francese ha realizzato progressi nuovi e positivi. Il commercio bilaterale ha raggiunto un livello record, gli investimenti a due vie sono cresciuti rapidamente, la cooperazione agricola ha raggiunto risultati notevoli e l'intesa nelle aree emergenti ha compiuto progressi costanti", ha osservato Hu, esortando la controparte a ulteriori sforzi per il progresso del partenariato strategico globale. Proposta accettata di buon grado da Le Maire, che ha ribadito l'intenzione di Parigi di lavorare con Pechino sul fronte economico-finanziario. La Francia, ha aggiunto, "è pronta a rafforzare la comunicazione e il coordinamento con la Cina (anche) su questioni multilaterali, tra cui la risposta ai cambiamenti climatici, la protezione della biodiversità e la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio". Il dialogo si è concluso con un consenso su 54 punti. (Cip)