Siria: fonti stampa, raid israeliano ha distrutto laboratorio segreto di armi chimiche

- Un raid israeliano effettuato in Siria avrebbe distrutto, lo scorso 8 giugno, un laboratorio segreto di armi chimiche. Lo ha reso noto il quotidiano statunitense “Washington Post” citando alcuni funzionari dell’intelligence. In particolare, il raid avrebbe colpito tre obiettivi militari vicino alle città di Homs e Damasco, uccidendo tre militari. Da parte loro, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno rifiutato di commentare l'incursione nello spazio aereo siriano. Tuttavia, secondo la fonte, mentre precedenti attacchi israeliani in Siria hanno quasi sempre preso di mira le milizie filo-iraniane o i depositi di armi, lo scorso 8 giugno hanno colpito strutture militari siriane.(Res)