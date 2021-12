Brasile-Paraguay: Bolsonaro non riesce ad atterrare e annulla partecipazione a inaugurazione lavori ponte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, ha annullato la sua partecipazione alla cerimonia della posa della prima pietra del ponte che collegherà il municipio brasiliano di Porto Murtinho (Mato Grosso do Sul) con la città paraguaiana di Carmelo Peralta, prevista per questa mattina. Secondo quanto riferito dal dipartimento di Comunicazione sociale della presidenza il velivolo che trasportava il presidente non è riuscito ad atterrare a causa delle "avverse condizioni meteo" presso l'aeroporto di Bonito. Da li il presidente avrebbe visitato, spostandosi in auto, le due città frontaliere che saranno unite dal ponte. Secondo quanto riferito la cerimonia si svolgerà senza la presenza del capo dello stato che si trova già presso l'aeroporto militare di Campo Grande (capitale di Mato Grosso) da dove ripartirà a breve per Brasilia. (segue) (Brb)