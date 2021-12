Regno Unito: Covid, Johnson non esclude altre restrizioni prima di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier britannico, Boris Johnson, si è rifiutato di escludere nuove restrizioni anti Covid prima del Natale. Come ha riferito l'emittente "Sky News", il primo ministro ha detto che “dobbiamo vedere in che direzione va la pandemia” e intraprendere “i passi necessari per proteggere la salute pubblica”. “Pensiamo che il piano B, combinato a un'accelerazione molto ambiziosa della campagna di richiamo”, sia “l’approccio giusto”, ha dichiarato Johnson. (Rel)